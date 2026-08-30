Тренер "Локомотива" Галактионов заявил, что в клубе нет упаднического настроения

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после проигранного матча 6-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного «Динамо», заявил, что психологическое состояние команды остается на приемлемом уровне.
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