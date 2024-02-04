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Zeit: Иностранцы должны покинуть страну - даже под принуждением. Комментарии немцев "В проблемах Германии виноват Путин!"

Zeit: Иностранцы должны покинуть страну - даже под принуждением. Комментарии немцев "В проблемах Германии виноват Путин!"

23 января 7,6K прочитали Zeit cообщает, По данным полиции, только в минувшие выходные более 900 000 человек по всей стране [в Германии] приняли участие в демонстрациях против правого экстремизма и в защиту демократии.

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Комментарии
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Валентин Воробьев
&quot;Г-же Вагенкнехт нечего показать, кроме своего постоянного присутствия в СМИ и своих книг. Ничего, кроме как открыть рот и болтать&quot;.... А разве Олух Шольц рот не открывает и не болтает?
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11 час.
АС
Александр Сысоев
Вначале была мысль или иными словами &quot;мысль первична&quot;. Вначале всегда идут мысли и слова, результаты потом. А результаты у Вагенкнехт обязательно будут.
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9 час.

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