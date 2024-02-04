Zeit: Иностранцы должны покинуть страну - даже под принуждением. Комментарии немцев "В проблемах Германии виноват Путин!"

23 января 7,6K прочитали Zeit cообщает, По данным полиции, только в минувшие выходные более 900 000 человек по всей стране [в Германии] приняли участие в демонстрациях против правого экстремизма и в защиту демократии.
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