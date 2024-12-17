Уважаемые жители г. Новоаннинский! Администрация Новоаннинского муниципального района информирует Вас о том, что в 16:00 19 декабря 2024 года на территории филиала ООО «Каргилл в г.
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Уважаемые жители г. Новоаннинский! Администрация Новоаннинского муниципального района информирует Вас о том, что в 16:00 19 декабря 2024 года на территории филиала ООО «Каргилл в г.