Рогов сравнил Макрона с ежом из-за заявлений о конфликте на Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон при мысли о России «щетинится как еж», о чем РИА Новости рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
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