Art Pictures Distribution представит проекты НМГ на первом Российском международном кинорынке

В мероприятии, организованном РОСКИНО, Министерством культуры Российской Федерации, холдингами Национальная Медиа Группа и Газпром-Медиа Холдинг, примут участие более 30 крупнейших закупщиков аудиовизуальной продукции из стран БРИКС, Латинской Америки, Персидского залива, Азии, Европы и других государств.
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