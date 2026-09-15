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Пятый канал

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Art Pictures Distribution представит проекты НМГ на первом Российском международном кинорынке

Art Pictures Distribution представит проекты НМГ на первом Российском международном кинорынке

В мероприятии, организованном РОСКИНО, Министерством культуры Российской Федерации, холдингами Национальная Медиа Группа и Газпром-Медиа Холдинг, примут участие более 30 крупнейших закупщиков аудиовизуальной продукции из стран БРИКС, Латинской Америки, Персидского залива, Азии, Европы и других государств.

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