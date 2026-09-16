Еврокомиссия предложит запретить доступ к соцсетям детям младше 13 лет

Еврокомиссия предложит 17 сентября новый закон, согласно которому детям младше 13 лет запретят доступ к социальным сетям, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
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