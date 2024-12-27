В Амурской области Полицейский Дед Мороз поздравил ребят из Константиновского центра социальной помощи семье и детям «Росток»

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники УМВД России по Амурской области совместно с представителями Общественного совета при региональном УМВД и совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск поздравили с предстоящими праздниками ребят и воспитателей Константиновского центра социальной помощи семье и детям «Росток».
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