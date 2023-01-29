Егоров о Яроше: «Броуки» его подгоняли из-за дедлайна заявок. Получается, он уже тогда в Fight Nights перешел?»

Босс «БроукБойз» Дмитрий Егоров прокомментировал переход Александра Яроша в Fight Nights. Полузащитник арендован у 2Drots для участия на турнире в Казахстане.
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