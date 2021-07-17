Геймер выложил в сеть секретные данные британского танка

Как сообщает UK Defence Journal, игрок обнародовал выдержки из пособия по эксплуатации и техническому обслуживанию военной техники (Army Equipment Support Publication - AESP).
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