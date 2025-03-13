Песков: освобождение Курской области от ВСУ вошло в завершающую стадию

Военная операция по освобождению Курской области от украинских сил вошла в завершающую стадию. Об этом доложено президенту России, верховному главнокомандующему Владимиру Путину, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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