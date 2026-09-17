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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Свищев: «Чепиков останется в памяти одним из самых интеллигентных, профессиональных и честных депутатов, с которыми мне пришлось общаться за время работы»

Зампредседателя комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев назвал двукратного олимпийского чемпиона Сергея Чепикова  одним из самых честных и профессиональных депутатов.

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