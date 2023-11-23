Почему развиваются психические расстройства: объяснение эксперта-психолога

Для преодоления депрессии и тревожных расстройств важно понимать их корни. Алла Холмогорова, декан факультета “Консультативная и клиническая психология” Московского государственного психолого-педагогического университета, отмечает, что “запойный” трудоголизм, перфекционизм и постоянный стресс могут являться причинами этих проблем.