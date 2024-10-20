Обогреватель погубил жителя Кокуя

В посёлке Кокуй произошла трагедия, в результате которой погиб 53-летний мужчина. Причиной его смерти стала перезагрузка электросети, вызванная работой электрообогревателя, сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.
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