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Обогреватель погубил жителя Кокуя

Обогреватель погубил жителя Кокуя

В посёлке Кокуй произошла трагедия, в результате которой погиб 53-летний мужчина. Причиной его смерти стала перезагрузка электросети, вызванная работой электрообогревателя, сообщили в ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

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