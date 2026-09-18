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Царьград

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Молдовагаз: Тарифы на электроэнергию неизбежно возрастут

Молдовагаз: Тарифы на электроэнергию неизбежно возрастут

В Молдавии ожидается рост тарифов на электроэнергию из-за увеличения цены на газ, заявил Вадим Чебан, председатель "Молдовагаза".

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