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Почему Рождество Богородицы есть, если в Евангелии нет рождения Марии

Почему Рождество Богородицы есть, если в Евангелии нет рождения Марии

Рождество Пресвятой Богородицы — один из двенадцати главных православных праздников. Его отмечают 21 сентября (8 сентября по старому стилю).

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