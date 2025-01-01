Зураб Тодуа: "Важно сохранять и  далее мир в нашей стране" 

Есть надежда на то, что и политики, и граждане, избиратели Молдовы поймут, что нельзя так долго и так много экспериментировать над Молдовой, и по итогам предстоящих парламентских выборов удастся иметь во власти компетентных людей, чтобы сохранить и далее мир в нашей стране.