Пойдёт ли Запад на применение "грязной" бомбы против России?

Л

Людмила

Запад и Америка пойдёт на все...они вбрасывают а потом исполняют, такое ощущение что МО у нас ослепло и не может дать сдачи...почему так далеко пропустили хохлов, Матвиенко, Володин вы там хоть в курсе что происходит, куда вы все подевались...то с экранов ТВ не слазила, а то куда то испарились.