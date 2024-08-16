ЕЛЕНА ПАНИНА В этом можно не сомневаться. Пошёл же он на наземную операцию силами ВСУ в Курской области.
Пойдёт ли Запад на применение "грязной" бомбы против России?
Комментарии
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Л
Людмила
Запад и Америка пойдёт на все...они вбрасывают а потом исполняют, такое ощущение что МО у нас ослепло и не может дать сдачи...почему так далеко пропустили хохлов, Матвиенко, Володин вы там хоть в курсе что происходит, куда вы все подевались...то с экранов ТВ не слазила, а то куда то испарились.
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