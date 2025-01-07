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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Восьмикратный чемпион Китая «Гуанчжоу» лишился профессионального статуса. Клуб не допустили к выступлению во 2-м дивизионе из-за долгов

«Гуанчжоу Эвергранд» не получил от Китайской футбольной ассоциации лицензию на выступление во втором дивизионе в 2025 году, сообщает агентство «Синьхуа».

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