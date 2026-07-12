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test mazurok

2 подписчика

🏄‍♂️ В МЧС рассказали, что делать, если на сап-доске унесло в открытое море Главный государственный инспектор по маломерным судам ГУ МЧС России по РК Александр Зраенко дал совет любителям сап-бордов.

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