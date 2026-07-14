Шахматы, квесты и новые друзья. Как прошла первая смена в лагере "Шахматная страна"

За две недели дети сыграли несколько турниров, занимались с сильными тренерами и заработали собственную лагерную валюту Первая летняя смена завершилась в спортивно-тренировочном центре "Шахматная страна" в селе Озерки Тальменского района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии