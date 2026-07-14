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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Шахматы, квесты и новые друзья. Как прошла первая смена в лагере "Шахматная страна"

Шахматы, квесты и новые друзья. Как прошла первая смена в лагере "Шахматная страна"

За две недели дети сыграли несколько турниров, занимались с сильными тренерами и заработали собственную лагерную валюту Первая летняя смена завершилась в спортивно-тренировочном центре "Шахматная страна" в селе Озерки Тальменского района.

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