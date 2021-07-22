Байден: Пандемия переключилась на тех, кто не вакцинировался

Пандемия коронавируса переключилась на тех, кто не сделал прививку, заявил президент США Джо Байден. «Все просто: у нас пандемия среди тех, кто не вакцинирован, вот так просто», — сказал Байден в ходе общения с гражданами, организованного CNN.
Пандемия коронавируса переключилась на тех, кто не сделал прививку, заявил президент США Джо Байден. «Все просто: у нас пандемия среди тех, кто не вакцинирован, вот так просто», — сказал Байден в ходе общения с гражданами, организованного CNN.
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