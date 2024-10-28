45 000 камер подключены к единой системе мониторинга в Алматы

45 тысяч камер подключили к единой системе видеомониторинга Алматы. Как сообщили в управлении цифровизации города и проектном офисе акимата Алматы, в южной столице продолжается реализация проекта «Единая система видеомониторинга».
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