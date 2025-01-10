Кто получит в Алтайском крае 10 тысяч за 50 лет брака и как оформить выплату?

Рассказываем, куда обратиться и какие документы предоставить, чтобы получить поощрение за долгие годы семейной жизни В Алтайском крае начали принимать заявления на единовременную выплату супругам, которые прожили в браке 50 лет и более.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии