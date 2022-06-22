В США признали, что надо было дать Украине просто тихо исчезнуть с лица Земли. И никто бы этого особо не заметил

И никто бы не возразил Прошедшая неделя была щедра на откровения. Прям как прорвало. Конечно, можно предположить, что это европейские президенты по результату общения с Зеленским наябедничали заокеанским кураторам и про фальшивые, ещё мартовские, карты "с фронта", которые им там показывали, и про обстрелы ВСУ мирных жителей в Донецке, и про нецелевое расходование выделенных западом средств, и про то, что украинские солдаты массово отступают, бросая дорогостоящую иностранную технику и оружие.