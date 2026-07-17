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От серпа до хороводов: в Торжке отметят старинный праздник начала жатвы

От серпа до хороводов: в Торжке отметят старинный праздник начала жатвы

«Как встретишь первый сноп, так и жатва сложится»: в Торжке возродят древний обряд «Зажинки». 18 июля в 12:00 Этнографический центр ВИЭМ приглашает жителей и гостей Торжка окунуться в атмосферу старинных русских традиций.

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