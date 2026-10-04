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Экс-премьер Польши: предстоящая зима может стать роковой для Украины

Экс-премьер Польши: предстоящая зима может стать роковой для Украины

Zuma/TASS Предстоящая зима может стать роковой для Украины из-за плачевного состояния энергетической инфраструктуры.

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