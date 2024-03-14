«Зашло слишком далеко»: власти США начали готовить американцев к радикальному решению по Украине

Власти США начали готовить американцев к оставлению Украины без какой-либо помощи. Об этом заявил специалист по вопросам международного права из Британии Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
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