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ВЕСТИ КРЫМ

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На Южнобережье Крыма построят апарт-комплекс «Стелла Дель Марис» почти за 3 млрд рублей

На Южнобережье Крыма построят апарт-комплекс «Стелла Дель Марис» почти за 3 млрд рублей

Erid: F7NfYUJCUneVeSjPfQCg Реклама. ООО "СЗ ТСК", ИНН 7103055300 Федеральный девелопер ГК «Развитие» инвестирует около 3 млрд рублей в апарт-комплекс «Стелла Дель Марис» на Южном берегу Крыма.

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