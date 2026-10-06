На Южнобережье Крыма построят апарт-комплекс «Стелла Дель Марис» почти за 3 млрд рублей

Erid: F7NfYUJCUneVeSjPfQCg Реклама. ООО "СЗ ТСК", ИНН 7103055300 Федеральный девелопер ГК «Развитие» инвестирует около 3 млрд рублей в апарт-комплекс «Стелла Дель Марис» на Южном берегу Крыма.
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