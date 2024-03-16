Студентка из Свердловской области была задержана за попытку поджога избирательного участка. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
На Урале студентка кинула коктейль Молотова в избирательный участок
Комментарии
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Анна
Учится? Пусть пойдёт поработает на благо России, на лесоповале
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20 час.
Валерий Бирюков
Вот ещё! Кормить за наш счёт? Нет, ну, если без постановки на довольствие - тогда пусть. Но на "10 лет без права переписки".
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18 час.
Валентин Поляков
Надеюсь, террористку жёстко задержали, пару рёбер ей поломали и синяками испортили личико! А то вчера показали, как ласково и нежно задерживали хулиганку, которая влила краску в урну для бюллетеней! Разве что ручку ей не облобызали! А потом даже взяли у неё интервью, чем прославили на весь Мир!
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15 час.
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