На Урале студентка кинула коктейль Молотова в избирательный участок

Вот ещё! Кормить за наш счёт? Нет, ну, если без постановки на довольствие - тогда пусть. Но на "10 лет без права переписки".

Валентин Поляков

Надеюсь, террористку жёстко задержали, пару рёбер ей поломали и синяками испортили личико! А то вчера показали, как ласково и нежно задерживали хулиганку, которая влила краску в урну для бюллетеней! Разве что ручку ей не облобызали! А потом даже взяли у неё интервью, чем прославили на весь Мир!