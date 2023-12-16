Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 730 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • валерий мясников
    Холопы, Вы чё ,совсем ку ку !???«Ваша красота спа...
  • Александр
    просто эти выкидыши фабрики пугалкиных от зависти блеют!!!"Травля, концерт ...
  • САША ЛЕПАЕВ
    правильно делает батька.и предателей меньше и другим наука.а то носятся с ими что бы не обидеть."Валить на месте"...

Не прошло и двух лет. Издательства снимают с выпуска и продажи книги «самой гнусной мрази»

Не прошло и двух лет. Издательства снимают с выпуска и продажи книги «самой гнусной мрази»

Литератор-русофоб Борис Акунин (родившийся в Тбилиси Григорий Шалвович Чхартишвили, отпрыск Шалвы Ноевича Чхартишвили и Берты Исааковны Бразинской, внук троцкистов Исаака Соломоновича Файнгольда и Цили Григорьевны Бразинской) свалил осенью 2014-го; приобрёл в Париже на одной из самых дорогих улиц Rue de la Paix квартиру за 2 млн евро с красной ковровой дорожкой и мраморными полами, затем продал английскому телеканалу права на экранизацию своих детективов об Эрасте Фандорине, купил недвижимость в Великобритании и Испании, получил британское гражданство, учредил в Лондоне фонд поддержки укротеррористов True Russia* с шикарным офисом в историческом здании, объявил: "Я не вернусь, мой дом теперь тут".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катерина
Помнится,  в 90-е полки книжных  магазинов наполнились  детективной  литературой. Среди  отечественных &quot;писателей&quot;  этого  жанра   Акунин  был  не  самым  бесталанным...  сюжеты лихо  закручивал.  Слог...  так  себе...  И  согласна  с  автором...  Акунин  презирает  русских  людей.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх