Мария Багреева: столичные ИТ-компании увеличили оборот на 38%

Московские ИТ-компании в январе – сентябре 2024 года заработали более 3,1 трлн рублей. Это на 38,2% больше аналогичного периода прошлого года в сопоставимых ценах, сообщила заммэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.