В Калуге и области уничтожены 18 беспилотников

Губернатор сообщил об уничтожении 18 беспилотников над региономГубернатор сообщил об уничтожении 18 беспилотников над регионом - в том числе над окраиной Калуги, а также в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Кировском, Сухиничском и Ферзиковском округах.