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Калужские новости

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В Калуге и области уничтожены 18 беспилотников

В Калуге и области уничтожены 18 беспилотников

Губернатор сообщил об уничтожении 18 беспилотников над региономГубернатор сообщил об уничтожении 18 беспилотников над регионом - в том числе над окраиной Калуги, а также в Бабынинском, Боровском, Дзержинском, Кировском, Сухиничском и Ферзиковском округах.

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