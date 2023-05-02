Экс-разведчик Риттер предупредил президента Украины, что шансы на гибель растут с каждым днём, и есть лишь один способ спасенияОфицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сообщил, что жизнь президента Украины может прерваться.