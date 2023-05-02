Царьград

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В США предупредили Зеленского о риске погибнуть от рук военных: “Его кончина близко”

В США предупредили Зеленского о риске погибнуть от рук военных: “Его кончина близко”

Экс-разведчик Риттер предупредил президента Украины, что шансы на гибель растут с каждым днём, и есть лишь один способ спасенияОфицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер сообщил, что жизнь президента Украины может прерваться.

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