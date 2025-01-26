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Китай

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46-я флотилия ВМС НОАК вернулась после завершения миссии по сопровождению судов и проведению совместных учений

Гуанчжоу, 24 января /Синьхуа/ -- 46-я по счету флотилия ВМС Народно-освободительной армии Китая /НОАК/ в пятницу вернулась в военный порт города Чжаньцзян провинции Гуандун /Южный Китай/ после завершения миссии по сопровождению судов и проведению совместных учений.

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