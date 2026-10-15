Близкое к Белому дому издание Axios со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что администрация Дональда Трампа не имеет никакого отношения к внезапным ограничениям работы терминалов Starlink на Украине.
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