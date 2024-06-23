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Кукурелья о жизни с ребенком с аутизмом: «Он заставили нас взглянуть на мир по-другому. С ним сложнее, чем с обычным, но когда чего-то добиваешься, это приносит огромное удовлетворение»

Кукурелья о жизни с ребенком с аутизмом: «Он заставили нас взглянуть на мир по-другому. С ним сложнее, чем с обычным, но когда чего-то добиваешься, это приносит огромное удовлетворение»

У защитника сборной Испании и его жены трое детей: два мальчика и девочка. У одного из детей аутизм, но не уточняется, у кого из них.

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