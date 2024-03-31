Юбилей ВРИО главврача БСМП Андрея Озерова

<p style="text-align:justify"><strong>Сегодня свой 50-й День рождения отмечает ВРИО главврача Курской поликлиники БСМП, врач высшей категории, кандидат медицинских наук, а в прошлом - заведующий урологическим отделением, Андрей Озеров.
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