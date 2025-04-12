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Кто получит повышенные пенсии в мае: категории и размеры выплат раскрыты

Кто получит повышенные пенсии в мае: категории и размеры выплат раскрыты

В мае пенсии вырастут для граждан России: 80-летние получат надбавку в 10 тыс. рублей, а сотрудники угольной промышленности, летчики и ветераны — дополнительные выплаты.

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