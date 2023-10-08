В ХАМАС заявили, что взяли в плен более 100 граждан Израиля, включая офицеров

Член политбюро движения ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил телеканалу Al-Ghad, что более 100 граждан Израиля были взяты в плен и удерживаются в секторе Газа, среди них есть высокопоставленные военные, передает РИА Новости, .
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