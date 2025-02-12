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Автомобильные подшипники начнут производить в промышленном парке Сенькино

Автомобильные подшипники начнут производить в промышленном парке Сенькино

Производитель подшипников для отечественных и иностранных автомобилей станет резидентом нового промышленного парка «Сенькино», который возводят в Краснопахорском районе по программе стимулирования мест приложения труда.

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