Автомобильные подшипники начнут производить в промышленном парке Сенькино

Производитель подшипников для отечественных и иностранных автомобилей станет резидентом нового промышленного парка «Сенькино», который возводят в Краснопахорском районе по программе стимулирования мест приложения труда.
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