ВС РФ отразили четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении

РИАМО - 22 окт. Глава пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук сообщил, что на краснолиманском направлении российские бойцы отбили четыре атаки украинских сил в районах Торского выступа и Серебрянского лесничества.
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