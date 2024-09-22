В Петербурге пройдет фестиваль спектаклей для инвалидов по слуху

Он будет бесплатным В Петербурге 1 октября в Театре эстрады имени Аркадия Райкина стартует открытие фестиваля спектаклей с тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык «Театр без границ», сообщает телеграм-канал «Культура Петербурга».
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