В Петербурге пройдет фестиваль спектаклей для инвалидов по слуху

Он будет бесплатным В Петербурге 1 октября в Театре эстрады имени Аркадия Райкина стартует открытие фестиваля спектаклей с тифлокомментированием и переводом на русский жестовый язык «Театр без границ», сообщает телеграм-канал «Культура Петербурга».