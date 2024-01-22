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КамАЗ анонсировал карьерный беспилотник. Новый самосвал будет конкурировать с БелАЗом

КамАЗ анонсировал карьерный беспилотник. Новый самосвал будет конкурировать с БелАЗом

КамАЗ совершенствует технологию беспилотных тяжелых грузовиков, планируя запуск к 2027 годуРоссийский производитель грузовиков КамАЗ объявил о прогрессе в разработке нового беспилотного сверхтяжелого грузовика грузоподъемностью 220 тонн.

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