КамАЗ анонсировал карьерный беспилотник. Новый самосвал будет конкурировать с БелАЗом

КамАЗ совершенствует технологию беспилотных тяжелых грузовиков, планируя запуск к 2027 годуРоссийский производитель грузовиков КамАЗ объявил о прогрессе в разработке нового беспилотного сверхтяжелого грузовика грузоподъемностью 220 тонн.
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