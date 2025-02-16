Овчинский: в Нагорном районе новые квартиры по реновации получили жители 11 домов

В Нагорном районе столице новые квартиры по программе реновации получили жители 11 домов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.