В Пинежском районе мать пойдёт под суд за издевательства над дочерью

46-летней женщине предъявили обвинение в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитаниюВ пресс-службе регионального управления СУСК сообщили, что издевательства над 15-летней девочкой продолжались с августа по декабрь 2023 года.
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