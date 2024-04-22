В Пинежском районе мать пойдёт под суд за издевательства над дочерью

46-летней женщине предъявили обвинение в истязании несовершеннолетнего и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитаниюВ пресс-службе регионального управления СУСК сообщили, что издевательства над 15-летней девочкой продолжались с августа по декабрь 2023 года.