На Кубанском рынке в Симферополе промышляли контрафактом. Полицейские проверили 55 торговых точек и нашли целый "клад":• 15 литров просроченного алкоголя;• 10 литров спиртного с нарушением продажи;• более 150 пачек сигарет;• более 1,8 тысячи единиц контрафактной одежды и 118 флаконов духов.