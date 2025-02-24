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На Кубанском рынке в Симферополе промышляли контрафактом

На Кубанском рынке в Симферополе промышляли контрафактом

На Кубанском рынке в Симферополе промышляли контрафактом. Полицейские проверили 55 торговых точек и нашли целый "клад":• 15 литров просроченного алкоголя;• 10 литров спиртного с нарушением продажи;• более 150 пачек сигарет;• более 1,8 тысячи единиц контрафактной одежды и 118 флаконов духов.

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