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Нижегородская правда

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«Ростелеком» организовал для нижегородских учителей семинар по кибербезопасности

«Ростелеком» организовал для нижегородских учителей семинар по кибербезопасности

«Ростелеком» в преддверии нового учебного года провел в Нижнем Новгороде семинар по кибербезопасности для 150 учителей городских школ.

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