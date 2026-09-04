Русская весна
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Русская весна

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В Кремле сделали заявление об урегулировании конфликта с Украиной и контактах с США

В Кремле сделали заявление об урегулировании конфликта с Украиной и контактах с США

В Кремле сделали заявление об урегулировании конфликта с Украиной и контактах с США Заявления пресс-секретаря президента Д.

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Nikita Kopitov

Посланники сионистов(раздувших очаг войны между РФ и Украиной) прилетели мирить,заморозить конфликт, а лет так через.... снова разморозить