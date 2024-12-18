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Ядерное сдерживание, это что?

Ядерное сдерживание, это что?

Обострение ситуации на полях СВО и заявление министра обороны Белоусова на расширенном заседании коллегии Министерства обороны о вполне возможном столкновении ВС РФ с НАТО обострило актуальность проблемы ядерного сдерживания.

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