Ядерное сдерживание, это что?

Обострение ситуации на полях СВО и заявление министра обороны Белоусова на расширенном заседании коллегии Министерства обороны о вполне возможном столкновении ВС РФ с НАТО обострило актуальность проблемы ядерного сдерживания.
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