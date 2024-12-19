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Ветеринар Шеляков посоветовал не дарить змей на Новый год

Ветеринар Шеляков посоветовал не дарить змей на Новый год

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рекомендовал не дарить змей на Новый год. «Дарение животных-символов года — большая беда в первую очередь для самих животных», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.

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