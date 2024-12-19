Ветеринар Шеляков посоветовал не дарить змей на Новый год

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рекомендовал не дарить змей на Новый год. «Дарение животных-символов года — большая беда в первую очередь для самих животных», — заявил эксперт в беседе с РИАМО.
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